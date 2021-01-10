بهذه الكلمات.. حمدي الميرغني يواسي حسن الرداد بعد وفاة والداته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمدي الميرغني على مواساة صديقه الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حمدي الميرغني صورة للفنان حسن الرداد مع والدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :" ربنا يرحمك يا طيبة يا كريمة وفي جنة الخلد إن شاء الله ، ربنا يصبرك يا أخويا على فراقها ويسكنها فسيح جناته.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.