- "قطار الحياة" برنامج جديد لشيماء الچيلاني علي إذاعة الشباب والرياضة

واشارت الي ان ادراج البرنامج ضمن الخريطة البرامجية لإذاعة الشباب والرياضة، ساعد علي وصول البرنامج للفئة المستهدفة من الشباب، الذين يتخبطون في بداية مشوارهم، وربما يصبح البرنامج بمثابة البوصلة لهم، لاجتياز الحواجز النفسية التي يمرون بها، ونقول لهم "خالي بالك" هذا الفعل سوف يسبب لك ضرر، وليس بصيغة الأمر في نفس الوقت، لان الطبيعة الانسانية ترفض الأوامر، وتقوم بفعل العكس كنوع من التحدي والعناد.وأوضحت ان الحلقات القادمة من البرنامج سوف تشهد الكثير من الموضوعات، الخاصة بالطبيعة البشرية، وغيرها من المشكلات الحياتية، ونتمني ترك أثر طيب لدي أكبر عدد ممكن من المستمعين.



"قطار الحياة" تقديم: شيماء الچيلاني، خلود زكي، ولاء هاني، منه سامي، هندسة صوتية أحمد إسماعيل، إخراج عمرو دياب.