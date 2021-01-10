بدء صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار بمستشفى الشرطة (صور)

وحضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، وظهر حضور عدد كبير من عائلته والأصدقاء المقربين.

ذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك عقب استلام عائلته جثمانه من مستشفى الهرم لمسجد الشرطة بالشيخ زايد للصلاة عليه.