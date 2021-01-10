فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر سميرة سعيد الحقيقى

تحتفل اليوم الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها ال 62 حيث إنها من مواليد 10 يناير عام 1958.
ولم يصدق الكثيرون هذا بسبب قدرة الفنانة سميرة سعيد على المحافظة على شبابها الدائم وإطلالتها وطريقة غنائها فدائما هى متغيرة وصادقة وتعيش بروح الشباب كما وصفها الوسط الموسيقى.
والفنانة سميرة سعيد مغربية الأصل ولديها ابن وحيد اسمه شادى.
من أهم ألبومات سميرة سعيد ألبوم " عايزة اعيش " وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة ومن أكثر الأغاني التى حققت نجاحا فى الألبوم أغنيتى " هوا هوا " و " ما محصلش حاجة ".
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