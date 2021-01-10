سيدة عظيمة.. شريف رمزي ينعى والدة حسن الرداد

نعى الفنان شريف رمزي والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر شريف رمزي صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من أمام الكعبة الشريفة قائلا: "توفت إلي رحمة الله سيدة عظيمة و أم عظيمة كانت محبه للحياة و الخير عرفتها و تعاملت معها شخصيا و حبيتها جدا جدا وهي والدة أخويا و حبيبي حسن الرداد ربنا يرحمها و يدخلها فسيح جناته و يجمعنا بكل أمواتنا في الجنة بإذن الله و يصبر كل أهلها".

‎ونشر حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.

‎وقال حسن الرداد: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.