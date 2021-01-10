فتحي الجندي ينعي الفنان الراحل هادي الجيار

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أحمد جودة - القاهرة - نعى السيناريست فتحي الجندي الفنان الراحل هادي الجيار بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر فتحي الجندي صورة جمعته بالفنان الراحل هادي الجيار، وعلق عليها قائلاً :"أهم أبطال مسلسل ورد، مات قبل ما يمتعنا بإبداعه الرائع، هادى الجيار، إن شاء الله المسلسل إهداء لروحك الطيبة،

فى الجنة ونعيمها يا صديقي".

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفن جثمانه في مقابر عائلته بمدينة السادس من أكتوبر.

مسلسل "ورد" من تأليف فتحي الجندي، إخراج شادي أبو شادي، بطولة حنان مطاوع، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي، وكوكبة مميزة من النجوم.