نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نجم من نجوم السينما المصرية".. يارا تنعي الراحل هادي الجيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة اللبنانية يارا وفاة الراحل القدير هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وودعت يارا الراحل برسالة مؤثرة عبر تويتر وقالت: ‏الله يرحمو ويصبّر أهله ومُحبّيه ‎هادي الجيار فنّان كبير ونجم من نجوم السينما المصريّة.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.