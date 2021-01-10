"بدأ تصوير الاختيار 2 وخضع لعملية قلب مفتوح"..الأيام الأخيرة في حياة الراحل هادي الجيار

هادي الجيار الفنان المصري الذي تم الاعلان عن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، واجه العديد من الأزمات الصحية في الفترة الأخيرة لكنها لم تؤثر على مشاركته في أكثر من عمل جديد، كما واجه الفنان الراحل العديد من الشائعات التي تداولت خبر وفاته في الشهور الماضية.

"الاختيار 2" أبرز الأعمال الأخيرة لهادي الجيار

هادي الجيار كان يستعد في الأسابيع الماضية للمشاركة في أكثر من عمل درامي لرمضان 2021 منها مسلسل "الاختيار 2" مع كل من الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي الذي يجسد هادي الجيار دور والده حسب تم الإعلان عنه، وبدا الفنان الراحل تصوير مشاهده في الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر الماضي وظهر في صورة مع ابطال العمل نشرها المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على"انستجرام"، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن انتهاء الفنان الراحل من مشاهده في المسلسل بشكل كامل، كما تردد أن الفنان الراحل كان من المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل "ورد" مع كل من الفنان نضال الشافعي، وحنان مطاوع، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وشادي أبو شادي، ولم يعلن إلى الآن مصير هذه الأدوار.

الأزمات الصحية التي واجهها هادي الجيار قبل رحيله

هادي الجيار عانى خلال الفترة الماضية من عدة أزمات صحية حيث أنه خضع لعملية قلب مفتوح والتي تسببت حسب ما تردد في سرعة تدهور وضعه الصحي في الساعات الأخيرة وتحديدا بعدما نقل إلى المستشفى عقب إصابته بكورونا، الفنان الراحل هادي الجيار كان يعاني كذلك من عدة مشاكل في الرئة تسبب في دخوله المستشفى في عام 2019 وانتشرت بعد الشائعات التي تم تداولها عن نطاق واسع عن وفاته، لكن أسرة الفنان الراحل سرعان ما نفت هذه الشائعة وأكدت أن النجم المصري بخير وطالبت بتحري الدقة في تداول مثل هذه النوعية من الأخبار.

آخر تصريحات الفنان الراحل هادي الجيار

هادي الجيار حل ضيفا في شهر أغسطس الماضي على برنامج "مساء DMC" المعروض على قناة "DMC"، وتحدث عن الشائعات الوفاة التي طالته، كما كشف كذلك عن مشاركة أسرته معه في إختيار بعض الأدوار التي يقدمها، وكذلك عدم استكماله للدور الذي قدمه في مسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام فقال: "لم استكمل تصوير مشاهدي في مسلسل (فلانتينو) بسبب إصابتي بوعكة صحية، وانتظر المخرج رامي إمام عودتي لأسابيع، لكن الوعكة الصحية طالت فقرر ومعه مؤلف العمل تغير بعض التفاصيل في الشخصية، وأنا اشكره على ذلك".

هادي الجيار أضاف: "أسرتي تسأل دائما عن نوعية الأعمال التي استعد لتصويرها واستمع دائما لارائهم، وعندما كنت أعاني من نزلة برد قوية وطالت مدتها طلبت أسرتي منى أن أذهب إلى المستشفى وذهبت بالفعل وهناك خضعت للعلاج والحمدلله حالتي استقرت وعدت للمنزل، لكن أصعب ما مررت به هو الشائعات التي تم تداولها عن وفاتي التي تسببت في خوف العديد من المقربين منى حتى شقيقي الذي يتواجد خارج مصر لم يكن يعلم أي تفاصيل حتى اطمئن من ابنتي على حالتي".

الفنان الراحل هادي الجيار كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وطلب من متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك" بالدعاء له، فكتب: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، مما جعل العديد من متابعيه وكذلك أصدقائه في الوسط الفني يساندونه ويطالبون الجمهور بدعم الفنان الكبير، ولم يكشف الفنان هادي الجيار عن تفاصيل وضعه الصحي أو الأعراض التي يعاني منها بعد إصابته بالفيروس، حتى انتشرت أخبار نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة وتأكيد أن حالته غير مستقرة.

يذكر أن جنازة الفنان هادي الجيار من المقرر أن تقام اليوم في مدينة 6 أكتوبر بمصر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة.