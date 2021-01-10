صور شيماء علي تطمئن الجمهور على حالتها بعد ظهورها بوجه متورم وتتلقى الورود من أسرتها

شيماء علي الفنانة الكويتية حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية بالأنف قبل يومين، حيث نشرت حينها مقطع فيديو من داخل المستشفى عقب خروجها من غرفة العمليات، وأكدت على أنها لم تستطع التحدث بسبب تعبها من آثار التخدير.

شيماء علي تغادر المستشفى بعد العملية الجراحية

وقبل ساعات، وتحديدًا عقب خروجها من المستشفى ووصولها إلى منزلها، استعرضت شيماء علي باقات الورد المختلفة التي تلقتها من عائلتها وأصدقائها بالوسط الفني، بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، ونشرت شيماء عبر حسابها على سناب شات مجموعة صور وفيديوهات من الورود التي جاءتها ووجهت الشكر لأصحابها.

شيماء علي تتلقى الورود من أسرتها وأصدقائها بعد العملية

وتلقت شيماء علي باقات الورد من عدد من أفراد أسرتها منهم شقيقها الفنان عقيل الرئيسي الذي كتب لها في إهدائه: "حمد لله على السلامة أم أحمد، من أخوك عقيل"، لترد عليه قائلة: "الله يسلمك حبيبي".

فيما تلقت مجموعة زهور أخرى من والدتها، التي كتبت لها: "حمد لله على السلامة بنتي، من أمك"، لترد عليها أيضًا وتقول: "يا عمري ياما الله يسلمك".

كذلك تلقت التهاني على سلامتها من قبل البعض من أصدقائها من بينهم الفنانة هبة الدري، واستعرضت أيضًا الهدايا الأخرى التي تلقتها ووجهت الشكر للجميع على اهتمامهم والاطمئنان عليها.

تفاصيل عملية شيماء علي وقلق الجمهور عليها

الجدير بالذكر أن شيماء علي نشرت فيديو مؤخرًا ظهرت فيه بوجه ملفوف بضمادة ويوجد حول عينيها كدمات زرقاء بعد خضوعها لعملية جراحية في الأنف، وتحدثت شيماء لجمهورها في الفيديو وقالت: "أشكركم وايد وايد على السؤال، الحمد لله أنا بخير، لكن مو قادرة أتكلم.. استوعب الحياة بس وأكلمكم.. لكن بطمنكم إن كل شيء تمام مو شي كبير، بس لأني تعبانة من البنج ماني قادرة أتكلم، فأصحصح وأقول لكم على كل شيء".

وأثارت شيماء قلق متابعيها بسبب عدم الكشف عن تفاصيل العملية التي خضعت لها، والتي اتضح فيما بعد أنها عملية بالجيوب الأنفية.