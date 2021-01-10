الصور الأولى من جنازة هادي الجيار بحضور أشرف زكي وهشام ماجد

جنازة الفنان هادي الجيار شيعت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من اكتوبر، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد كبير من نجوم الفن على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان هشام ماجد ومنير مكرم وفتوح أحمد وغيرهم

جنازة هادي الجيار

وسيطر الحزن على الموجودين لحظة وصول جثمان الراحل إلى مسجد الشرطة لإقامة صلاة الجنازة عليه، إضافة إلى بكاء عدد من محبيه وأسرته.

وتوفى الفنان الراحل هادي الجيار قبل ساعات عن عمر ناهز 71 عاما بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية سريعًا، إلى أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل مستشفى الهرم.

تفاصيل وفاة هادي الجيار

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت اليوم وفاة الفنان هادي الجيار، ونشرت نعياً على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت:" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير ‫/هادى الجيار.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان"، ونعاه وكيل نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي وقال:" تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادى الجيار، انا لله وانا اليه راجعون فى جنه الخلد باذن الله".

وعانى هادي الجيار مؤخرًا من عدم استقرار حالته ووضع على جهاز التنفس الصناعي وتحديدا في الساعات الأخيرة، وتدهورت حالته بسبب معاناته من التهاب رئوي حاد في الفترة التي سبقت إصابته بفيروس كورونا، وانتقل للمستشفى بسببه في الفترة الأخيرة.

هادي الجيار يطالب الجمهور بالدعاء

وكان الفنان هادي الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وطلب من الجمهور الدعاء له، ونشر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" رسالة طلب من خلالها الدعاء له فكتب: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، مما جعل العديد من متابعيه وكذلك أصدقائه في الوسط الفني يساندونه ويطالبون الجمهور بدعم الفنان الكبير، قبل وفاته اليوم، وهو الخبر الذي أحزن الجمهور وزملائه الفنانين.