ابن سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها عبر إنستجرام.. شاهد

وعلق شادي على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي".
وتحتفل اليوم الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ 62 حيث إنها من مواليد 10 يناير عام 1958.
والفنانة سميرة سعيد مغربية الأصل ولديها ابن وحيد اسمه شادى.
من أهم ألبومات سميرة سعيد ألبوم "عايزة اعيش" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة ومن أكثر الأغاني التى حققت نجاحا فى الألبوم أغنيتى "هوا هوا" و"ما محصلش حاجة".
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