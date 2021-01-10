شاهد.. بث مباشر لـ لحظة دفن الفنان هادي الجيار

وأعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكان الفنان هادى الجيار انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

