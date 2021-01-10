"أحزان الوسط الفني".. موعد جنازة والدة حسن الرداد والنجوم ينعون هادي الجيار والكشف عن اللحظات الأخيرة للراحل صادق الدبيس

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني العربي في الساعات الماضية بعد رحيل عدد من النجوم، وإعلان البعض وفاة أعز الناس لديهم، حيث أعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته، التي نعاها عدد من النجوم من أصدقائه والمقربين منها، إضافة إلى الإعلان عن وفاة الفنان هادي الجيار بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا، ووفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس بعد معاناة مع مرض السرطان.

تفاصيل جنازة والدة حسن الرداد

وحرص بعض المقربين من الراحلين على إعلان تفاصيل الجنازة الخاصة بكل منهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف حسن الرداد عن أنه سيشيع جثمان والدته ويقيم صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها هناك بمقابر العائلة.

جنازة هادي الجيار ووداع النجوم له

فيما سيتم تشييع جنازة الفنان هادي الجيار عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، ونعى الراحل عدد كبير من النجوم منهم الفنان شريف منير الذي كتب عنه عبر انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راچعون .. مع السلامة يا ابو قلب طيب .. طول عمرك هادي يا هادي.. حتى لما سبتنا .. كنت هادي".

فيما نشر محمد رمضان عبر انستقرام صورة تجمعه بالراحل وعلق قائلًا: "انا لله وانا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله أستاذ هادي الجيار الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه"، بينما كتبت وفاء عامر عنه: "هادي الجيار الجدع الهادئ المحترم اللهم اغفر له وارحمه".

النجوم مصدومون برحيل هادي الجيار

فيما نشرت الفنانة سيمون عبر انستجرام، صورة له وعلقت عليها قائلة: "يا هادي يا فنان يا محترم يا انسان يا جميل.. الله يرحمك يا غالي.. اتشرفت بالعمل معاه"، أما الفنان إدوارد فنشر صورة له عبر انستجرام أيضًا ونعاه قائلا: " وداعا الفنان الجميل هادي الجيار.. ربنا يرحمك ويصبر اهلك".

الفنانة منة فضالي نشرت صورة الراحل وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله مع السلامه يا استاذ ربنا يرحمك ويغفر لك في ذمة الله الفنان الخلوق الاستاذ هادي الجيار"، أما الفنانة إسعاد يونس عبرت عن صدمتها لرحيل صديقها فعلقت عبر حسابها على انستجرام قائلة: "وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال".

ابنة صادق الدبيس تبكي الجمهور بسبب والدها

الفنان الكويتي صادق الدبيس لازال رحيله موجعًا لعدد من محبيه وأسرته أيضًا، حيث حرصت ابنته دانة على نشر صورة من آخر لقاء لها معه داخل المستشفى عبر انستجرام، فكانت ممسكة بيده، وعلقت على الصورة قائلة: "كان آخر شي بيننا مسكة اليد وللحين أثر هالشعور في قلبي، رحم الله والدي وجميع موتانا يارب"، وأضافت: "هات يدك يا بيا خلها تحضن يدي، خلي يحس القلب بشعور الأمان".

كما نشرت دانا عبر خاصية القصص القصيرة مجموعة صور من أمام مدفن والدها عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانه، معبرة عن مدى صدمتها لرحيله وناشدت المتابعين الدعاء له.