أحمد فتحي لـ"دوت الخليج" : اعتذرت عن مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبدالرازق وانتهيت من تصوير "سقراط ونبيلة"

أحمد فتحي شارك خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل جديد كان آخرها فيلم "سقراط ونبيلة" الذي يتعاون فيه مع الفنان أشرف عبدالباقي، وكشف الفنان المصري عن مصير مشاركته في مسلسل "لحم غزال" الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق.

أحمد فتحي ينتهي من تصوير فيلم "سقراط ونبيلة"

أحمد فتحي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن انتهائه من تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" الذي بدأ في تصويره خلال شهر اكتوبر الماضي، وانتهى منه خلال الأيام الماضية، وذلك بعد فترة من التصوير لم تتجاوز الـ3 أشهر، فقال النجم أحمد فتحي: " الحمدلله انتهينا من تصوير فيلم (سقراط ونبيلة) الذي أشارك في بطولته مع الفنان أشرف عبد الباقي خلال الفترة الماضية بشكل كامل" ويشارك في بطولة الفيلم كل من كل من محمد فهيم، ودينا، وشريف أبو هميلة، والوجوه الشابة فادي أشرف، وملك، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

أحمد فتحي: اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "لحم غزال"

أحمد فتحي تحدث كذلك عن مسلسل "لحم غزال" الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق في الفترة القادمة، وأكد أنه قد عرض عليه دور في العمل بالفعل لكنه اعتذر عن المشاركة فيه فقال: " كان من المقرر أن أشارك في مسلسل (لحم غزال) مع الفنانة غادة عبد الرازق لكننى قدمت اعتذاري لفريق العمل ولن اشارك فيه، وأتمنى لهم التوفيق في خطواتهم"، ويشارك في بطولة مسلسل "لحم غزال" كل من شريف سلامة، ومي سليم، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبد الرسول، وخالد كمال، ومحمد عادل، وتردد أن الفنانة وفاء عامر سوف تشارك في العمل كضيفة شرف، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج ياسمين أحمد كمال.

أحمد فتحي يشارك في بطولة مسلسل "اللعبة 2"

أحمد فتحي شارك في الفترة الحالية في أكثر من عمل منها مسلسل "اللعبة 2" الذي يتعاون فيه مع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، والذي من المقرر أن يتم عرضه قريبا على منصة "شاهد" وذلك بعد أن حقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرض الموسم الأول منه في العام الماضي، ويشارك أحمد فتحي كذلك كضيف شرف في بطولة فيلم "تسليم أهالي" مع الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وكان قد انتهى العام الماضي من تصوير فيلم "ديدو" الذي يتعاون فيه كذلك مع كل من الفنان كريم فهمي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم الشباب، والعمل من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.