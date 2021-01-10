خالد النبوي ينعى الفنان هادي الجيار

نعي الفنان خالد النبوي، الممثل القدير هادي الجيار، الذى توفى صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر النبوي صورة للممثل الراحل عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "خالص العزاء لأسرة ومحبي الفنان القدير هادي الجيار اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة".

حصل الجيار على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني من خلال مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي"، ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.

ومن أشهر أعماله التلفزيونية: "سوق العصر، الضوء الشارد، العصيان، السيرة العاشورية، الملك فاروق، نابليون والمحروسة"، وكانت آخر أعماله العام الماضي من خلال مسلسل "شديد الخطورة".