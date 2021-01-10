محمد صبحي ناعيًا هادي الجيار: صديق عمري

نعى الفنان محمد صبحي الفنان هادي الجيار الذي رحل عن الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم "الأحد"، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر ناهز 71 عامًا، وسيتم بعد قليل تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشر صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان الراحل، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع.. هادي الجيار.. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، بكل الأسي والحزن والأم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".