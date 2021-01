فيلم ”Nomadland” يتصدر جوائز الجمعية الوطنية لنقاد السينما

حصل فيلم "Nomadland" للنجمة فرانسيس ماكدورماند، على جوائز الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما في دورته الـ55، التي عقدت أمس السبت، وأعلنت أسماء فائزيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".

وحصد "Nomadland" جوائز الجمعية في 4 فئات، هي: "أفضل فيلم، أفضل ممثلة، أفضل إخراج، أفضل تصوير سينمائي". كما حصل الممثل البريطاني ديلروي ليندو جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "Da 5 Bloods"، وفازت إليزا هيتمان بجائزة السيناريو عن فيلمها "Never Rarely Sometimes Always".

وفاز الممثل بول راسي بجائزة أفضل ممثل مساند عن دوره المميز بفيلم "Sound of Metal"، وحصدت ماريا بالكوفا عن "Borat Subsequent Moviefilm"، وحسم فيلم "Collective" المنافسة بفئة أفضل فيلم أجنبي.

وسبق أن تصدر فيلم "Nomadland" جوائز جمعية شيكاغو لنقاد السينما (CFCA)، التي أقيمت نهاية ديسمبر الماضي. وحصد العمل 5 جوائز بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وممثلة رئيسية وسيناريو معدل والتصوير السينمائي.