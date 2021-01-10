تامر حسني: تقديم أغنية افتتاح كأس العالم لليد ”شرف كبير”

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته باختيارة لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، والتي سوف يقدمها بعنوان "ارفع إيدك". وكتب تامر حسني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام. وأضاف:" ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهره و تم تصوير الأغنيه و اخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مرة صوتا جديدا مميزا هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي، وبشكر كل القائمين على العم،ل وشكر خاص للأستاذ ناصف والأستاذ شريف".

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