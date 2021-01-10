البيت الفني للمسرح ينعى هادي الجيار

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وفاة الفنان هادى الجيار.

وجاء ببيان النعي:"ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هادي الجيار، والذي وافته المنية مساء أمس، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، أثرى بها الفن في مصر بالعديد والعديد من الأعمال الخالدة، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي الفنان هادى الجيار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الهرم.