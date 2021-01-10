صابر الرباعي يطرح أغنية جديدة ”المعطف”

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الأحد، 10 يناير 2021 03:38 مـ
طرح الفنان صابر الرباعي طرح أغنية وكليب جديد بعنوان "المعطف" من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة. صابر الرباعي يراهن على أغنية وكليب "المعطف" ويؤكد أنه عمل فني يقدمه بأسلوب رشيق، وانه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشيًا مع برد الشتاء والأجواء الجميلة، مشيرًا إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وان الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية. "المعطف".. عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، يخطف به الرباعي الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز.صابر الرباعي يطرحه أغنية جديدة "المعطف" ⇧
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