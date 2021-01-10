مؤلفة ”كوفيد ٢٥” ليوسف الشريف المسلسل سيعرض على ١٥ حلقة

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، أن مسلسل "كوفيد ٢٥"، سيعرض رمضان ٢٠٢١ خلال ١٥ حلقة، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب، مضيفة أنه جاري التحضير استعدادا لانطلاق التصوير.
وأوشكت "إنجي"، على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت في تصريحات صحفية بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.
المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال.
الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.
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