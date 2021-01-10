إيرادات The Croods 2 تتخطى 115 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم الرسوم المتحركة "The Croods: A New Age" حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه نهاية نوفمبر الماضي. بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الآن بشباك التذاكر العالمي 115.8 مليون دولار، حصد منها 35 مليونا بصالات السينما الأمريكية وجمع قرابة 80.7 مليونا من عائدات السوق الأجنبية. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو". وارتفعت عائدات دراما الغرب الأمريكي "News of the World" للنجم توم هانكس، إلي 5.8 ملايين دولار، بينما حصد "Monster Hunter" نحو 12.4 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمي. وتعود في الجزء الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم. الفيلم من بطولة أصوات النجوم: نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلي مان، بيتر دينكلاج، وإخراج جول كراوفورد.

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