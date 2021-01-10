عبير صبري عن زوجها السابق: ”اللي خدته القرعة تاخده أم الشعور”

قالت الفنانة عبير صبرى: "الناس أحيانًا بتخونك لأنها بتغير منك أو بتحسدك على نعمة وأنا مش فارقة معايا".

وأضافت عن خيانة صديقتها لها وزوجها من زوجها الأول: "الأمر لم يعنينِ الآن وأنا ست متجوزة وبحب جوزى الحالى واللي خدته القرعة تاخده أم الشعور".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها لا تحب الخيانة وأنها قدمت دورا في مسلسل " خيانة عهد " عكس شخصيتها الحقيقية.

وأوضحت أنه من ضمن عيوبها أنها حنينة والحمد لله معنديش حاجة أخجل منها في مشوارى الفني.

وأشارت إلى أنها وغادة عبد الرزاق أصدقاء لكن لم تقابلها منذ سنوات.