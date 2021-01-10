من جنازة هادي الجيار.. تعليق ناري من أشرف زكي على أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل والتي أثيرت أمس، السبت، بعد اتهام الأخيرة بأن باسم سمرة تطاول عليها وعلى باقي زملائها وهو في حالة سكر.



وقال أشرف زكي لعدسة "دوت الخليج" خلال تشييع جثمان الفنان هادي الجيار: "عبث وطفح بينا الكيل".



بداية كانت عند الفنانة رحاب الجمل التى فجرت الأزمة وكتبت منشورا تفضح فيه الفنان باسم سمرة دون أن تذكر اسمه، إلا أنها أشارت إلى بعض التفاصيل السابقة والأزمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين، منهم محمد رمضان وعمر كمال.

وقالت رحاب الجمل فى منشورها: "«الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».



رد باسم سمرة



وبالتواصل مع الفنان باسم سمرة ليرد على الهجوم الذي تشنه عليه رحاب الجمل، علق قائلًا: «مين رحاب الجمل!؟».



وبتوضيح ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».

وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.

وتابع: «أكيد حاجة تانية مش أنا.. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل.. من الهرم دي ولا منين؟».

تدخل النقابة



وقبل أن تتصاعد الأزمة، تدخل الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، وقال لـ"دوت الخليج": "إننا فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية للنقابة لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة".

وأضاف زكى أن الأزمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا، ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلى أى عضو بها أن يلجأ إلينا فى حل أزمته تجاه أى شخص أو زميل آخر، وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.