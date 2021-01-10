بدموع فؤادي بدعيلك .. صلاح عبد الله ينعى هادي الجيار بكلمات موثرة

نعى الفنان صلاح عبد الله ، الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر صلاح عبد الله صورة للفنان هادي الجيار عبر حسابه الشخصي فيس بوك، وعلق قائلا: " بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي، وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح "خلي بالك من نفسك ياصلاح" .. حاضر يا غالي هخلي بالي .. لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ .. أرجوكم يا أحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير #هادي_الجيار ".

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار.

وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية أيضًا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.