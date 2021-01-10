نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينتهي من تصوير "ارفع ايدك" لبطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيُقدم الفنان تامرحسني، الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر حيث قام بتصويرها على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلاله العين السخنه.

سيكون حسني، نجم حفل الإفتتاح المقام بالصاله المغطاه لاستاد القاهره يوم 13 من يناير الجاري، وذلك وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وسيقدم حسني، معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.