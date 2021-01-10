كنت الروح والقلب وأحلى ذكريات العمر.. رانيا فريد شوقي تتذكر والداها بهذه الكلمات

ونشرت رانيا مجموعة صور لوالداها الراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وتذكرته بتلك الكلمات وكتبت : كنت الروح والقلب وأحلى أيام العمر وعمرك ما فرقت تفكيري ولا لساني بطل الكلام عنك.. بحبك أوي.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.