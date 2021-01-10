نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور..انهيار عائلة الفنان هادي الجيار أثناء توديعه لمثواه الأخير في المقال التالي

وانهارت عائلة الفنان الراحل هادي الجيار، في اللحظات الأخيرة من توديعهم له، حيث ظهور أثناء بكائهم حزنا على وفاته.

وحضر الجنازة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ووفتوح أحمد، منير مكرم، وأيمن عزب وتغيب الباقون.

يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

أحمد جودة - القاهرة - حرص على حضور جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، عدد من نجوم الفن وأفراد العائلة والمقربين.