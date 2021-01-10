نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور..دفن الفنان الراحل هادي الجيار بمدافن الأسرة في المقال التالي

وتواجدت كاميرا "الفجر الفني" أثناء دفن الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك عقب صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واستلمت أسرة الفنان الراحل جثمانه، من مشرحة مستشفى الهرم، حيث كان يتواجد داخل إحدى غرف العناية المركزة بها بسبب تعرضه لمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في فترة ما قبل إصابته.

يذكر أن الفنان هادي الجيار كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل "الاختيار 2" ولكن وافته المنية قبل تصوير مشاهده.

أحمد جودة - القاهرة - توفى صباح اليوم الأحد الفنان هادي الجيار، عن عمر ناهز الـ71 عاما، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.