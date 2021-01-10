هل تزوج عمرو دياب ملكة جمال لاتفيا ؟

اثارت صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للفنان عمرو دياب بصحبة فتاة أجنبية جدلا واسعا خلال الايام الماضية ، وتطوع البعض بالتأكيد علي ان الفتاة سوف تنضم الي قائمة نساء الهضبة بعد الانفصال عن زوجته الاخيرة دينا الشربيني ، فيما رجح اخرون ان الهضبة يعيش قصة حب ملتهبة مع تلك الفتاة الا انه لن يتزوجها بسبب فارق السن الكبير الذي يتجاوز 35 عاما . .

وبعد اخذ ورد بين الجمهور تدخل احد المقربين من الهضبة ليسدل الستار سريعا علي هذه الادعاءات بعد ان اوضح أن الفتاة هي ملكة جمال لاتفيا السابقة كارولينا زوبروفا وتعد من أشهر مدونات الموضة على إنستجرام وانها التقت بالصدفة مع الهضبة اثناء وجوده في دبي للاحتفال برأس السنة الميلادية وطلبت التقاط سيلفي مع عمرو دياب الذي اصر علي التقاط السيلفي بنفسه كعادته عندما يطلب منه أحد المعجبين التقاط صورة .