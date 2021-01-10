افتتاح مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

تفتتح غدا د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة و اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد يرافقهما د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والفنان أحمد الشافعى رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى وابتسام فريد مدير عام الاقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية. قال المهندس عماد بيومى المشرف على المشروع ان أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والأرضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.

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