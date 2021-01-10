نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور التالية: -الله يرحمك يا أستاذ.. داليا مصطفى تنعى هادى الجيار بكلمات مؤثرة -رحل القلب الطيب.. هانى رمزى يودع هادى الجيار بكلمات مؤثرة -رانيا محمود ياسين تنعى والدة حسن الرداد: الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته -ندى بسيوني تنعى والدة حسن الرداد: اللهم اسكنها فسيح جناتك وصبر أهلها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. النجوم ينعون هادى الجيار ووالدة حسن الرداد بكلمات مؤثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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