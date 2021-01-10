نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
تواصل الفنانة إليسا، هجومها على حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدها لبنان الفترة الأخيرة.
ودعت أسرة ومحبو الفنان هادي الجيار الفنان الراحل اليوم بعد نقله إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة بعد أن وافته المنية فجر اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.
علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل والتي أثيرت أمس، السبت، بعد اتهام الأخيرة بأن باسم سمرة تطاول عليها وعلى باقي زملائها وهو في حالة سُكر.
تعرض غدا الاثنين الحلقة الجديدة من مسلسل التركي ابنة السفير بعد توقف عرضه لمدة أسبوع بسبب إجازات أعياد رأس السنة، عبر منضة شاهد VIP.
تحتفل الفنانة سميرة سعيد، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الستين، حيث إنها من مواليد 10 يناير عام 1958.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. تعليق ناري من أشرف زكي على أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة .. وانهيار شقيقة هادي الجيار خلال دفنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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