خطف فيروس كورونا عدد من نجوم ونجمات الفن بالاخص المتقدم منهم في العمر بسبب عدم قدرتهم على تحمل مضاعفات الفيروس اللعين الذي انهي حياة الملايين حول العالم واصاب الالاف.
وفي مقدمتهم الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت في الخامس من يوليو بعد محاربتها لفيروس كورونا على مدار شهرين حيث أعلن اصابتها في عيد الفطر المبارك وذلك خلال تصوير اخر اعمالها " لعبة النسيان".
يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق الخامس من يوليو الماضي.
وبعد رجاء الجداوي بأشهر فارق الفنان فايق عزب الحياة متاثرا بفيروس كورونا حيث لم يصمد كثيرا لمحاربة هذا الفيروس،
وكان فايق عزب قبل وفاته تعرض لوعكة صحية ، منها توسيع الحبل الشوكي سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله واصيب ايضا بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.
صدم رحيل هادي الجيار العديد من زملاؤه في الوسط الفني وخارجه وجمهوره ايضا لتنتهي مسيرة فنية كبيرة لحياة الراحل والتي بدأت بمسرحية مدرسة المشاغبين وانتهت بآخر أعماله التي عرضت في رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو مع النجم عادل امام ايضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يعمق جراح الوسط الفني .. هادي الجيار يلحق برجاء الجداوي وفايق عزب ضحايا الفيروس اللعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.