كورونا يعمق جراح الوسط الفني .. هادي الجيار يلحق برجاء الجداوي وفايق عزب ضحايا الفيروس اللعين

خطف فيروس كورونا عدد من نجوم ونجمات الفن بالاخص المتقدم منهم في العمر بسبب عدم قدرتهم على تحمل مضاعفات الفيروس اللعين الذي انهي حياة الملايين حول العالم واصاب الالاف.

وفي مقدمتهم الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت في الخامس من يوليو بعد محاربتها لفيروس كورونا على مدار شهرين حيث أعلن اصابتها في عيد الفطر المبارك وذلك خلال تصوير اخر اعمالها " لعبة النسيان".

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق الخامس من يوليو الماضي.

وبعد رجاء الجداوي بأشهر فارق الفنان فايق عزب الحياة متاثرا بفيروس كورونا حيث لم يصمد كثيرا لمحاربة هذا الفيروس،

وكان فايق عزب قبل وفاته تعرض لوعكة صحية ، منها توسيع الحبل الشوكي سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله واصيب ايضا بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.

توفى اليوم الفنان القدير هادي الجيار عن عمر يناهز 71 عاما وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أصيب به منذ ايام قليلة، حيث أعلن الراحل خبر إصابته بالفيروس اللعين يوم الجمعة الماضية عبر حسابة الشخصي على فيسبوك.

صدم رحيل هادي الجيار العديد من زملاؤه في الوسط الفني وخارجه وجمهوره ايضا لتنتهي مسيرة فنية كبيرة لحياة الراحل والتي بدأت بمسرحية مدرسة المشاغبين وانتهت بآخر أعماله التي عرضت في رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو مع النجم عادل امام ايضا.