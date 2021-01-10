نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها بفستان ابيض

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بصوره جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت نسرين طافش، في الصورة بإطلالة رقيقة بأحدث جلسة تصوير لها خلال قضائها الإجازة في إحدى الشواطئ وهي على ظهر حصان لونه أبيض وكانت ترتدي فستنا أبيض أيضًا، وعلقت على الصورة قائلة:" بعض الناس يرون الأشياء كما هى ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدًا ويتساءلون لم لا ????".

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وشاركت نسرين طافش، في مسلسل "الوجه الأخر" وهو من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

