الزعيم عادل إمام ينعى وفاة هادي الجيار بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الزعيم عادل إمام وفاة الفنان الراحل هادي الجيار، والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ71 عاما، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "إمام" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "البقاء لله الفنان الكبير هادي_الجيار.. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة".

يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

