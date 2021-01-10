حبيبي وأستاذي وأبويا وصديقي.. أحمد زاهر ينعى الفنان هادى الجيار.. شاهد

نعى الفنان آحمد زاهر ، الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد زاهر صورة للفنان هادي الجيار عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام , وعلق قائلا: " البقاء لله و الدوام لله توفي الي رحمه الله الفنان هادي الجيار حبيبي واستاذي و ابويا و صديقي و من انضف الناس اللي عرفتهم في حياتي.. ربنا يرحمك و يحسن اليك يا حبيبي ارجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور له باذن الله ".

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار. وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية أيضًا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه. وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله. يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

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