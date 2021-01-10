الفنان الكبير.. عادل إمام ينعى الراحل هادي الجيار.. شاهد

نعى الفنان عادل إمام زميله الراحل هادي الجيار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد وفاته فجر اليوم الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما.

كان دوت الخليج قد نشر حوارا مع الفنان هادي الجيار في 28 من شهر يونيو 2016، ، احتفالا بنجاحه في مسلسل الأسطورة ونسترجع أبرز ما قال الفنان القدير في حواره.

إلى نص الحوار ..

خشيت من تأثير بطولة "يورو" على نسب مشاهدة "الأسطورة"

حقق مسلسل "الأسطورة" نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بمجرد عرض الحلقات الأولى في المسلسل، حيث تصطف الجماهير في المقاهي والكافيهات من أجل متابعة حلقات المسلسل بترقب شديد، والتفاعل مع الأحداث، ومنها وفاة رفاعي الدسوقي وبراءة ناصر الدسوقي.

ولم يقتصر النجاح على بطل العمل الفنان محمد رمضان، بل حظى الفنانين المشاركين في العمل بإعجاب الكثيرين، ومنهم الفنان القدير هادي الجيار الذي يقدم دور "مختار"، عم ناصر ورفاعي دسوقي، الذي تحدث في حوار لـ"دوت الخليج" عن كواليس "الأسطورة" وسر مشاركته في العمل.