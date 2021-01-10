سهير رمزي تنعى والدة حسن الرداد.. شاهد

نعت الفنانة سهير رمزي، والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت أمس، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت سهير رمزي صورة وكتبت معلقة "البقاء والدوام لله فى وفاة والدة الفنان حسن الرداد ،ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وأعلن حسن الرداد أمس، السبت، وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.