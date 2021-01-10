أشرف عبد الباقى ينعى الفنان الراحل هادى الجيار.. شاهد

، الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. نعى الفنان اشرف عبد الباقى ونشر عبد الباقى، صورة للراحل من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلق عليها قائلا: " البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله " . يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. وكان الفنان هادى الجيار قد انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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