هتوحشني يا أستاذ.. محمود حجازي ينعى الفنان هادي الجيار| شاهد

نعى الفنان محمود حجازى، الفنان الراحل هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر حجازى صورة للفنان الراحل هادى الجيار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق حجازى على الصورة قائلا "الأستاذ هادي الجيار رحمة الله عليه .. هتوحشني يا استاذ وان شاء الله نتقابل تاني وكان ليا الشرف اني اشتغل مع فنان وإنسان زي حضرتك مش هنسي اول مره اقف امثل معاك في كفر دلهاب وبعد كده الاب الروحي 2 وعمري ما هنسي الكلام اللي قولتهولي بحبك جدا ادعولوا كتير البقاء لله ".