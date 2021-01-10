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سهير رمزي تنعى وفاة والدة حسن الرداد

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة سهير رمزي الفنان حسن الرداد في وفاة والدته، والتي توفت مساء أمس.

وكتبت "رمزي" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "البقاء والدوام لله فى وفاة والدة الفنان حسن الرداد،ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

يذكر أن الفنان حسن الرداد أعلن عن وفاة والدته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد يوسف

محمد يوسف

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