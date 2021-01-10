شريف منير وناهد السباعي وندى بسيوني ومها أحمد ينعون الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان هادي الجيار عن عالمنا اليوم الأحد الفنان هادي الجيار، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتسبب ذلك الخبر في حدوث حالة كبيرة من الحزن على جميع جمهوره ومحبينه.

شريف منير

نعى شريف منير هادي الجيار ونشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مع السلامة يا أبو قلب طيب ،طول عمرك هادي يا هادي حتي لما سبتنا كنت هادي.

ناهد السباعي

نعت الفنانة ناهد السباعي هادي الجيار ونشرت صورة له عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : وفاة هادي الجيار اللهم اغفرله وارحمه وتجاوز عن سيئاته وادخله جنتك طا رحمن ، اللهم ارفع عنا الوباء.

ندى يسبوني

نعت الفنانة ندى بسيوني صديقها هادي الجيار عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : بعد مسيرة فنية عظيمة رحل الخلوق هادي الجيار ، أسال الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق كل محبيه الصبر والسلوان.

مها أحمد

نشرت صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائله:" إنا لله وإنا إليه راجعون ، الوداع يا أطيب خلق الله".

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".