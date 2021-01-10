وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس متأثرا بمرض السرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى الفنان الكويتي صادق الدبيس، اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ62 عاما وذلك عقب صراع مع مرض السرطان.

وتم دفنه اليوم عقب صلاة العصر في مقابر صبحان بالكويت.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن وفاته، جيث عبرو عن حزنه لهذا الخبر الأليم.

وأعلنت ابنة الفنان الكويتي خبر الوفاة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي صادق عبدالله الدبيس (إنا لله وإنا إليه راجعون) الله يرحمك يايبا ويغفرلك".

