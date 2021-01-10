نقابة الممثلين تقرر التحقيق مع رحاب الجمل وباسم سمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن التطورات التي من المقرر أن تحدث في الخلاف الحادث بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وقال "زكي" "إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري".

وأضاف أن كل التصريحات المتخذه في الحادث بينهم لم يمر بدون تحقيق حيث من المقرر التحقيق في هذه المسألة، وذكرت تصريحات صحفية أنه من المقرر التحقيق معهم في اليومين المقبلين.

يذكر أن الفنانة رحاب الجمل أساءت للفنان باسم سمرة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

