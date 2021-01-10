هتفضل باقي بأعمالك وعطائك.. روجينا تنعى الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة روجينا الفنان هادي الجيار الذي وافته المنية اليوم ، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب : البقاء لله الفنان والاخ والصديق والفنان المبدع هادى الجيار فى ذمة الله شرفت انى اشتغلت معك اتعلمت منك كتير اوى اهمها الصبر على الموهبةواول واحد كان دايما بيكلمنى فى كل نجاح وكنت تبقى فرحان بيا كانة نجاحك انت فراقك صعب لكن هتفضل باقى باعمالك وعطائك وبكل الحب اللى كان فى قلبك لكل الناس ربنا يصبر قلبك ياايمان انتى والبنات ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".