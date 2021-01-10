ينتمي لعائلة فنية واتسم بأدوار الشر.. مالا تعرفه عن أحمد سعيد عبد الغني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب جمهوره.

ومالا يعرفه البعض أن الفنان أحمد سعيد عبد الغني ينتمي لعائلة فنية وليس ذلك لأن والده هو الفنان سعيد عبد الغني، ولكن أيضا لأن خالته الفنانة الراحلة زهرة العلا.

بدأ الفنان أحمد سعيد عبد الغني مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "أم كلثوم"، مع الفنانة صابرين، واتسمت أعماله بأدوار الشر.

اشتهر "سعيد عبد الغني"، بدور الشاب اللعوب في مسلسل "الحقيقة والسراب"، وشارك مع يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".