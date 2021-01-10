"المعطف" .. أغنية طربية بتوقيع صابر الرباعي والموسيقار طلال

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتزامن مع بداية العام الجديد، وبفكر موسيقي متجدد، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة، قرر المطرب صابر الرباعي طرح أغنية وكليب جديد بعنوان " المعطف " من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة.

صابر الرباعي يراهن على أغنية وكليب "المعطف" ويؤكد انه عمل فني يقدمه باسلوب رشيق، وانه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشيًا مع برد الشتاء والأجواء الجميلة، مشيرًا إلى ان اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وان الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية.

"المعطف".. عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، يخطف به الرباعي الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز.