مؤلف مسلسل "ورد" :"رحيل هادي الجيار لن يسبب أزمة لنا وخبر وفاته صادم جدًا" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان هادي الجيار قبل رحيله على المشاركة في مسلسل "ورد"، الذي تقوم ببطولته حنان مطاوع، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي.

وتحدث السيناريست فتحي الجندي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أوضح خلاله أن الفنان الراحل هادي الجيار لم يشأ له القدر بتصوير أي شئ من مشاهده، على الرغم من مذاكرته واستعداده لتلك الشخصية التي كان من المقرر تقديمها خلال الأحداث، مُشيرًا إلى أنهم سيجتمعون غدًا لاختيار الفنان المناسب لذلك الدور.

وأضاف فتحي الجندي:"أستاذ هادي مضى عقد مسلسل ورد معانا وكنت على تواصل أنا وهو على مدى الشهرين اللي فاتوا، بيذاكر كل حرف في كل مشهد، وكان بيسمعلي في التليفون، وكنا بنتكلم ويقولي انا بزعجك، أقوله أنا لا بحب الممثل الشاطر اللي زي حضرتك".

وتابع فتحي الجندي قائلاً :"كنا جاهزين،احنا بدأنا تصوير امبارح وهو تصويره كان لسه بعد اسبوعين فشاء ربنا نتحرم منه، هو دخل المستشفى قبل بداية التصوير بأربع أيام، وكان دخوله المستشفى خبر صادم لينا كلنا، وخبر وفاته صادم اكتر، لكن ما يعزش على اللي خلقه إنا لله وإنا إليه راجعون، فى الجنة ونعيمها بإذن الله، والمسلسل إهداء لروحه الطيبة"

وتوفي الفنان هادي الجيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، انتهى فتحي الجندي من تصوير مسلسله الجديد "بأثر رجعي" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق.