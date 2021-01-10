أحمد مكي يرثي الراحل هادي الجيار بتلك الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد مكي الفنان الراحل هادي الجيار الذي وافته المنية اليوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مكي صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون ، الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله.. اللهم اغفرله وارحمه.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.